Bonjour à tous et à toutes , je suis un jeune camerounais diplôme à la recherche d'un nouvel emploi car j'ai été précédemment employé dans une micro finance de mon pays et ceci pendant 5ans où j'ai donné le meilleur de moi ,alors de cet activisme et de mon dévouement j'aimerais bien allez plus loin et faire valoir mes capacités ,merci cordialement !!!