Teddy GENEVIÈVE

Après 6 ans et demi en gendarmerie (spécialisé transmission et informatique) ou j'ai pu explorer la France et sa population au plus proche des évènements et effectuer diverses missions(palais de justice, maintient de l'ordre, écoute téléphonique, sécurisation du territoire et de la population, ...) je me redécouvre une passion pour la programmation , plus particulièrement pour la programmation orienté web, en créant de A à Z le site internet du cercle mixte de la gendarmerie de Lure.



Je suis actuellement développeur web et e-commerce chez BWA à DIJON.

Sur un plan personnel, j'ai 32 ans en couple depuis 3 ans et papa d'un petit garçon