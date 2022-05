Teddy GILLOUX

Docteur-ingénieur dans le domaine des matériaux énergétiques, mes compétences regroupent principalement le développement de voies de synthèse et de l'analyse chimique et physico-chimique de composés organiques ainsi que la veille scientifique et la modélisation des performances de ces matériaux.

Mon expérience professionnelle m'a permis de développer des compétences essentielles au développement de composés pyrotechniques sur le plan technique et la sécurité.

Mes dernières expériences m'ont permis d'acquérir et de consolider les connaissances liés aux domaines des explosifs chimiques.



Mes compétences :

Chimie organique

Chimie fine

Chimie des matériaux

Résonance magnétique nucléaire

Chimie pyrotechnique

Gestion de projet

Caractérisation des matériaux énergétiques

Modélisation moléculaire