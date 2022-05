Teddy GONZALEZ

Ouvert aux autres, dynamique, je sais m'adapter et j’ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur.



Au cours de mes expériences professionnelles et associatives j'ai pu developper des facultés d'analyse, de synthèse et d'anticipation, grâce au travail en équipe source d'échanges de connaissances et de compétences.



Je souhaite mettre en avant ma motivation, ma détermination et ma persévérance qui se retranscrivent dans mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Management

Bureautique

Gestion de projets

Montage et gestion d’opérations immobilières

Bâtiment

Promotion immobilière

Maîtrise d'ouvrage

Suivi de chantiers

Gestion d'appels d'offre

Immobilier d'entreprise

Conduite de projet

Immobilier

Direction de projet

AutoCAD