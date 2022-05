Teddy LAMARQUE

Actuellement chez FLCI Gruop à Périgueux, j'occupe le poste de Chef de Projets Industrialisation.





Je préfère travailler en groupe restreint, ce qui facilite la communication. Mon travail est organisé et méthodique afin d'arriver à l'objectif sans embuche.



La phrase que j'apprécie : "seul on va plus vite, ensemble on va plus loin". Je trouve que ce proverbe résume bien ma capacité d'adaptation en fonction du but à atteindre.



Mes compétences :

Catia

SolidWorks

Microsoft Office

Gestion de projet

Productique - Ingenierie Design