Teddy LE CORNU

Je m'appelle Teddy Lecornu, j'ai 25 ans et je souhaite activement trouver un contrat d'alternance dans une banque ou société de gestion dans le secteur Boursier du Middle/Front Office dans le cadre de mes étude avec l'école supérieur de la Banque de Paris (CFPB) en Gestion d'actifs parcours "opération de marché et risque". Je suis très motivé, très actifs, j'anticipe et j'analyse chaque problème que je rencontre. Possédant un solide bagage technique en matière de finance, d'économie, gestion d'actifs, d'économétrie et de mathématique financière, j'espère trouver un société qui me fera confiance et qui me donnera la chance de satisfaire aux besoins qu'ils recherchent.