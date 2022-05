Teddy LELEUX

Après un parcours professionnel dans le milieu industriel (10 ans), j'ai souhaité me réorienter vers les métiers de la sécurité privée.

Mes recherches ont abouti sur une formation dispensée par l'AFPA, visant à obtenir le titre d'Opérateur en Station Centrale de Télésurveillance. Ce métier me permettait à la fois d'intégrer la branche sécuritaire, et d'utiliser l'outil informatique, que j'apprécie également.





Mes compétences :

Rigueur

Disponibilité

Curiosité