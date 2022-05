Teddy LOYER-RAVEL

Teddy@geostudio.fr

Géostudio scop basée à Dijon, Rouen et Toulouse

06 45 52 10 87



- Accompagnement des collectivités à l’élaboration d’outils de planification et de prospective (documents d’urbanisme, études d’aménagement …)

- Animation de la réflexion auprès des élus, partenaires et grand public (scénarios, stratégie, orientations d’aménagement, traduction réglementaire) et suivi de l’ensemble de la procédure.

- Analyse de territoire, étude prospective et stratégique, rédaction et cartographie des documents réglementaires



Mes compétences :

gouvernance

géographie

urbanisme

économie

développement

Projet Urbain