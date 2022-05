Teddy MATHIEU

C'est grâce à mes nombreuses expériences, la persévérance et la passion que je me suis formé. La clé de la réussite est dans la capacité à se remettre en question tout en confirmant notre décision avec l'expérience acquise. J'ai suivi des artistes talentueux, dans des domaines variés, qui ont su me transmettre leur passion. La où réside mes qualités que je mets à contribution sont l'observation, l'adaptation, la determination à trouver une solution, le talent acquis, et surtout ma créativité.

J'ai travaillé pour des ateliers de décoration, des pièces de théâtres, des courts-métrages et des clips-vidéos.

A présent, je mets cette énergie dans ma société, Natural Tales, qui conçoit et fabrique des décorations d'intérieur et des bijoux, en collaboration.

C'est à travers ma société que je mets mon énergie pour concevoir et réaliser des décorations d'intérieur et des bijoux en partenariat avec une créatrice talentueuse. Nous privilégions le Made In France, la qualité des matériaux, les produits locaux et les collaborations avec d'autres artistes et artisans.

Natural Tales est une marque qui veut protéger la Nature et montrer aux gens sa beauté et sa fragilité. Nous voulons à travers nos créations redonner de la couleur dans vos vies, dans votre appartement et ou que vous soyez. C'est un concept globale qui regroupe aussi bien les bijoux, la décoration d'intérieur que le vêtement ou le mobilier.

A l'heure actuelle nous sommes en campagne de financement sur Ulule pour développer notre marque.











Et n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez travailler à mes cotés pour vos tournages ou pour votre projet.

Concernant les questions ou pour les investisseurs pour ma marque, contactez-moi sur : nt.tales@gmail.com



Mes compétences :

Direction artistique

Illustration

Sculpture

Peinture

Artisanat

Création

Management