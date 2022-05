Teddy METAYER

Ayant commencé dans la sécurité en 1999 en tant qu'agent de sécurité, maître chien et agent de sécurité aéroportuaire dans diverses sociétés, je me suis rendu compte que ce métier était un métier d'avenir. C'est pourquoi je me suis investi en obtenant les diplômes d'ERP1, ERP2, ce qui m'a permis de pouvoir travailler dans différents types d'établissements comme le Théâtre du châtelet ou encore la présidence Gaz de France.

J’ai été repéré par mon chef de secteur qui me proposa un challenge : obtenir mon ERP3 et devenir chef de service dans une tour IGH.

J’ai donc obtenu mon diplôme d’ERP3/IGH3, puis affecté en tant que chef de service de la tour EDF à Issy les Moulineaux classée IGHW2. C’est à cette période que j'ai intégré la sté DGSI.

Epaulé, guidé, ma nouvelle direction m’a appris les aspects techniques de notre profession, mais aussi la relation client, j'ai pu m'exprimer librement et me suis épanoui.

J’ai acquis au fur et à mesure de mes affectations la pratique du management, de la gestion administrative et de l’informatique.

Aujourd’hui je fais parti de la cellule exploitation DGSI en tant que responsable de secteur, je suis en charge d’un portefeuille clients sur l’ensemble de l’Ile de France et Paris intra muros.



Mes compétences :

Relation Client

Sécurité