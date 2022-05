Teddy MILTON

Fort d'une expérience dans une grande entreprise en pleine mutation, j'ai pu développer mes compétences dans le pilotage de l'activité au quotidien, la conduite du changement, le management par la qualité et la relation clients. L'amélioration continu et la prise en compte des parties prenantes ont contribué à la montée en compétences et l'optimisation des ressources, la gestion de l'insatisfaction mais surtout la gestion de la production. J'ai fait de l'excellence opérationnelle mon outil de management, ce qui m'a permis de développer un management global, efficace et en constante évolution.



Motivé, autonome, curieux et avec un bon esprit d'équipe, je souhaite mettre tous mes atouts à contribution. Et ayant une bonne aptitude à m'adapter et une bonne maîtrise face au stress, je pense être le profil que vous recherchez.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel