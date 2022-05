Teddy OLEJNICZAK

Une pièce manque à votre puzzle ?

Besoin d'une personne dynamique, souriante et réactive ?

Vous avez envie d'embaucher mais cette personne doit pouvoir se former rapidement ?



N'attendez plus pour me contacter !



Je serais ravi de vous expliquer mes motivations !



Mes compétences :

Suivi des stocks

Inventaires

Analyse tableaux et compte d'exploitation

Gestion des implantations

Theatralisation

Respect des process d'hygiéne

Coordination d'équipe

Recrutement

Negociations fournisseurs

Analyse du point de vente/secteur et mise en place

Commerce B to B et B to C