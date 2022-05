Teddy PERRET

Passionné par le milieu des affaires et des nouvelles technologies, je suis directeur commercial de la start up en Téléphonie IZUXE, société française constructeur de smartphone haut de gamme. Je suis très heureux de représenter cette marque et de la développer en France et partout à l'étranger. Notre objectif étant de montrer qu'il est possible en France de faire des produits de très grandes qualités, à des prix raisonnables, et de conquérir le monde avec ses excellents produits.



Cette profession me donne en plus l'opportunité de toucher à des sujets qui me passionne particulièrement comme,la stratégie commercial et de communication, le web marketing, le networking, le développement d'une marque...



Toujours en veille et en recherche de partenaire ou de chargé d'affaire n'hésitez à me contacter.



Mes compétences :

Autocad

Excel

Word

Bon niveau d'anglais, TOEIC 880 points.

Coordination de travaux

Management

Energies renouvelables

Microsoft Project

Étude de prix

Revit

Développement durable

Conduite de projet

Urbanisme

Normes et réglementations