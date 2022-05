Teddy RIVIERE

Etant en fin de formation IRCC, je finalise actuellement mes démarches de création d'entreprise dans le domaine des télécommunications et réseaux cuivre et fibre. Maîtrisant le métier, je suis prêt à exercer dans ce domaine aux cotés de mon associé présentant plus de vingt ans d'expérience. Je recherche donc actuellement des contrats de sous-traitance afin de pouvoir débuter mon activité dès que possible.



Mes compétences :

SAV cuivre et fibre

Depannage boucle locale cuivre

Installation cuivre R10

Installation PA, PB etc...

Installation ORANGE fibre et cuivre

Installation et mise en service ZEOP

Installation HFC

Installation FTTH