Teddy SIBUET

Je suis quelqu'un de dynamique , avec une soif d'apprendre .

J'aime le contact avec les clients ,le rapport humain est très important pour moi.

Me fixer des objectifs et des défis m'aide à avancer aussi bien dans ma vie professionnel que personnel.

Je pense que l'on peut gravir les échelons avec du culot de la persévérance et de la bonne humeur et j'en ai à revendre .



Mes compétences :

Formation nacelles déportée et ciseaux

Formation n1 et pr1 (nucléaire)

Formation risque chimique

Formation sst chez trihom

formation caces de chantier 1-3-9

Encadrement de chantier chez conseil et formation