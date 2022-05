Licencié en sciences économiques et de gestion : option publique et industrielle ; financier et chef des caisses à la RAWBANK SARL.

Objectifs : m’orienter vers les secteurs financiers ; économiques et de gestion administrative.

Qualités : m’adapte facilement dans une équipe, autonome, rigoureux, équilibré, motivé, ordonné, sociable, flexible, créatif, capable de travailler sous pression …..