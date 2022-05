Teddy VAHALA

CV EN LIGNE: http://viadeo.com/s/kP2xw



Titulaire du diplôme d'agent de sureté et formé aux techniques de surveillance, de médiation, de contrôle et d’assistance à personnes.

J’ai acquis au cours de ma formation l’expérience pratique:

Accueil et Orientation du client,

Ronde, Contrôle d’accès,

Application du règlement intérieur du site, intervention, médiation,

Vérification et remise en fonction des appareils manuels et automatisés de service et d'évacuation d'urgence,

Prise de poste PC et rédaction de la main courante) dans le cadre de mes fonctions d’agent de sécurité .



Mes compétences :

Acceuil groupe