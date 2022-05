Je suis étudiant en Licence Professionnelle Procédés et Technologies Pharmaceutiques à l'IUT de Caen.

Je suis curieux, rigoureux et doté d'un très bon esprit d'équipe.



Mes compétences :

Persévérance

Rigueur

Respect des normes d'hygiène et de sécurité

Travail en équipe

Autonomie

Organisation

Techniques de laboratoire

Protocole Biologique/Biochimique

Gestion de projet

Protocole Microbiologiue