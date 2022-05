Teddy VORAVONG

OPTIMISATION DES RESULTATS DU POINT DE VENTE : analyse et suivi des chiffres, définition de plans d’action pour le développement du CA, optimisation de la rentabilité



RESSOURCES HUMAINES: gestion des hommes et management d’équipes, recrutement, coaching de performance, suivi et planification des formations des personnels, gestion des plannings et des congés



COMMERCIALES: garant de l’application de la politique et des offres commerciales de la société et merchandising



TECHNIQUES: opticien diplômé, garant de la politique de l’enseigne vis-à-vis des tests visuels, relation avec les ophtalmologues



LOGISTIQUES: gestion des flux produits et financiers, gestion du SAV et commandes auprès des fournisseurs



RELATION CLIENTS ET RESOLUTION DES LITIGES COMMERCIAUX



MAITRISE DE: Synergie optique, Booster



Mes compétences :

Optique