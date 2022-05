Teddy ZIBEL

"La victoire va à celui qui prend le plus de risques." Jean-Claude Killy



Suite a l'obtention de BTS CGO, j ai décidé de m'orienter vers un Bachelor Business Manager essentiellement pour la dimension internationale et la proximité avec les entreprises.



Je me considère comme une personne sociable, sportif et organisé. Ainsi je suis à l'aise de travailler de manière individuelle ou en équipe.

Grâce à mon implication dans une equipe de football, mon esprit collectif est plus que présent.



Mes compétences :

Fiscalité

Comptabilité générale

Gestion de projet

Communication

Marketing

Adobe Photoshop

Microsoft Office