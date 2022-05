Teefen LECLERCQ

Je m'appelle Teefen, j'ai 21 ans et je suis à la recherche d'un emploi. Je suis motivée, sérieuse et j'ai envie de travailler. Je recherche dans n'importe quel secteur, j'ai un peu d'expérience dans le service et dans le ménage. J'ai travaillé en tant que hôtesse de caisse et fais beaucoup de baby-sitting. J'ai créé mon entreprise de photographie l'année dernière mais j'ai fermé celle ci pour des raisons personnelles. J'aime la photographie, les gens, les enfants, lire et apprendre.