L'image de deux verres, un à trois quart plein et l'autre à trois quart vide.

Mon histoire c'est l'histoire de ce personnage qui se construit, se nourrit à la rencontre et à l'échange avec les peuples et les sociétés, de l'autre monde, de ce monde d'où il est issu, mais qu'avant aujourd'hui, il ne le savait pas.