Suite à l'obtention du diplôme de maitrise en gestion en 2006, on a suivi la formation de DESS en Développement Social et Local, les tous à l'Université de Toamasina.

Dans la plupart du temps, mon carrière professionnel a été axé sur le développement rural car j'ai travaillé dans un centre de services agricoles pour 4ans et à l'heure actuelle, je suis engagé dans la sécurité alimentaire, c'est plutôt gérer le système d'information sur ce domaine au niveau de la Région Atsinanana Toamasina.