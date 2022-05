Teheiana TZE-YU

Madame, Monsieur,



Actuellement à la recherche d'un emploi, je reste disponible pour un poste à pourvoir de secrétaire facturière, d'assistante commerciale ou comptable au sein de votre société.



Mon parcours scolaire, mon intégration dans la vie active et notamment l’expérience des

postes que j’occupais sur le marché du travail depuis l’obtention de mon BTS, m’ont permis

d’acquérir des compétences et des qualités requises au métier d'assistante polyvalente et d’assurer avec rigueur toute les missions qui me seront confiées.



De plus, je maîtrise parfaitement l’outil informatique(voir CV ci-joint). Travailleuse et

polyvalente, je sais travailler en équipe, suivre une trame de travail mais aussi respecter des

procédures et du principe de discrétion.



Disponible, motivée, organisée, sérieuse et un très bon relationnel, je suis convaincue d’être à

la hauteur de vos exigences dans votre établissement par ma persévérance et mon

professionnalisme.



Par la présente, je reste entièrement à votre disposition et je serai honorée de pourvoir vous

rencontrer lors d’un entretien qui serait la meilleure manière d’exprimer mes motivations.



Par ailleurs, je vous remercie de l’intérêt que vous accorderez à ma candidature.



Dans l’attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus respectueuses.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Excel

NEWREST SUPPORT

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Bug Tracking System