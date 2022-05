Tèhèny BANNOUR

Ayant une expérience de 9 ans dans le domaine du Marketing dans des secteurs d’activités variés :

agroalimentaire, Télécommunication et Energie, Tèhèny a pu acquérir à la fois des compétences

techniques, relationnelles, d'organisation et d’adaptation telles que :

Maîtrise des Stratégies Marketing & Lancement des offres/Produits & Communication

Sens de leadership et travail en équipe développé

Intégration et Adaptation rapide au contexte et au secteur d"activité

Enthousiaste, Créative et Polyvalente

Sa devise dans la vie et au travail : "Think positive, think out of the box"