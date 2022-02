Téhia PERRAUD

Après plusieurs années d'expérience en matière de droit d'asile et des étrangers en France et à l'international, je suis actuellement en reconversion professionnelle vers le métier de Délégué à la protection des données personnelles. Pour cela, j'ai entamé une formation de niveau Master 2 à l'Université catholique de Lyon.

Ma mission sera d'accompagner et conseiller les structures afin dassurer leur conformité en matière de traitement de données personnelles, au sens du RGPD, de la Loi Information et Libertés et des Recommandations européennes, ainsi que celles de la CNIL.

Mes missions pouvant s'exercer dans tous les types dorganisme (entreprises, associations, administrations et collectivités territoriales), j'aurai également pour rôle dassurer, en lien avec la direction de la structure concernée, le contact avec la Cnil et les différentes personnes concernées (salariés, usagers, patients, fournisseurs, etc.).



Je suis activement en recherche d'un stage pour valider mon diplôme et acquérir des compétences de terrain dans ce domaine à haute responsabilité professionnelle.