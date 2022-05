Tehiba Evelyne Adele KACOU

Je suis Mlle KACOU TEHIBA EVELYNE. J'ai été formée à l'ingénierie Financière et Comptable pendant trois années à l'INPHB après l'obtention du BTS Finances comptabilité.

J'ai environ huit (8) années d'expérience dont six (6) passées dans le secteur de la microfinance. J’ai été Responsable du Service Recouvrement d’une première structure, la CICE.SA et Responsable de l'Exploitation et du Réseau d’une deuxième structure de microfinance, l’ADEC.SA. A ce poste, j’ai participé à la mise en place de la structure à travers l’élaboration des documents de travail, des procédures, des stratégies de développement etc. J’ai participé à la création de produits adaptés aux besoins de la clientèle et fait de la prospection pour rechercher de nouveaux marchés. J’ai géré des négociations de partenariats avec des entités.



Mes compétences :

Recouvrement

Analyse crédit

Analyse financière

Négociation commerciale

Comptabilité

Gestion du risque

Techniques de vente

Gestion des entreprises

Gestion de projet

Management

Marketing