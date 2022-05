Teib TOUMERTE

* SGI GALVANOPLASTIE Technicien Supérieur Maintenance Industrielle depuis 2010 à 2014

* Grand Moulin de Paris Électromécanicien 2010

* création d'une SARL 2009

*CRIT plusieurs missions d’intérim de 18 mois (RENAULT) FLINS 2001-2008

Électromécanicien : Maintenance installations de peinture (chaînes de peintures et cataphorèses)

* RENAULT FLINS 1998-2001

Conducteur et maintenance d’installation divers Robotisée C.I.D.R

- Maintenance de Robot ACMA ABB

- Conducteur d’installation (Ligne très grosses presses (L51))

- Préparation et suivi des entretiens préventifs (MSP)

- Documentation et suivi des aléas en fabrication sur (SAPLE)

- Maintenance

- Polyvalence dans une UET de fabrication : - Fiabilité Qualité

ADECCO Missions intérim (MATRAX TRAITEMENT) 1999

Electromécanicien chaînes de peintures et cataphorèses

* GENERIS (GROUPE CGEA) 1997.1998

Maintenance

* ESYS-MONTENAY (GROUPE CGEA) 1996

Maintenance

- Maintenance dans la climatisation des salles informatiques de la R.A.T.P

- Traitement informatique des commandes et des comptes rendus journaliers du personnel de chantier

- G.T.C, G.M.A.O

* SONATEC (RENAULT) FLINS 1993-1994