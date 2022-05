Teissir BEN SIDHOUM

Éleve ingénieure en 5ème année Informatique Industrielle & Automatique, à l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie « I.N.S.A.T » de Tunis, Spécialisée en Ingénierie des systèmes industriels.



Mes compétences:

- Connaissance du secteur industriel appuyée par des stages polyvalents.

- Formation en Management de la qualité et en Amélioration Continue appuyée par des certifications internationales en LEAN Management et Manufacturing, ISO 9001 V.2015 / ISO 19011 V.2011 .

- Vie associative active: Pratique des techniques de communications, gestion du temps, travail d'équipe et Leadership.



Actuellement, je suis en quête d’un stage de projet de fin d'études de 6 mois.



Disponibilité: à partir du 01 février 2018.