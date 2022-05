Teiva FAUX

15 ans d'expérience marketing B to B et B to C, de l'industrie des matériaux de construction en passant par les lentilles de contact, la gynécologie, les compléments alimentaires santé et aujourd'hui la génétique médicale. De la communication médicale très réglementée à la mise en place d'offres commerciales agressives et de programmes de fidélisation, le registre de mon expérience est large et complémentaire.



Je relève aujourd'hui un nouveau défi en tant que Manager commercial et Responsable Scientifique Régional Méditerranée dans la médecine prédictive, et plus particulièrement les tests génétiques en gynécologie.



Toujours ouvert à de nouveaux défis et de nouvelles expériences, n'hésitez pas à prendre contact.



Mes compétences :

Optique

Chimie

Pharmacie

Santé

Management

Formation

Vente

Marketing

Publicité