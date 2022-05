Teixeira MAGALI

Au-delà dêtre mon métier, la communication publique est une passion.



Spécialisée en communication publique, j’ai mis mon savoir-faire et mes connaissances au service de plusieurs mairies. Œuvrer pour le service public local fait partie des valeurs que je défends au quotidien et pour lesquelles je m’engage.

J’ai fait le choix des collectivités territoriales pour valoriser le service public local, les usagers des services et les habitants des territoires.

J'ai été responsable du service communication de la Ville d’Athis-Mons pendant 6 ans. J'y ’ai eu l’occasion de développer de nombreux projets (édition d’une newsletter, application ville pour smartphones et tablettes, vocalisation du site de la ville…). Aujourd'hui, je directrice de la communication de la Ville de Cachan.





Mes compétences :

Rédaction

Relations Presse

Communication

Journalisme

Gestion de projet