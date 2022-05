Tejan ENESA

Coach Sportif en Guadeloupe, je propose mes services pour apporter :

- une amélioration de la condition physique

- une revalorisation de l’estime de soi

- un sentiment de bien-être physique et psychique

- un accompagnement pour une prévention de la santé

- une amélioration du capital santé

- une adaptation individuelle en fonction des capacités de chacun



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations !





Mes compétences :

Concevoir des séances d'activité physiques adaptée

Réaliser des cours d'éducation thérapeutique

Effectuer les diagnostiques éducatifs

Elaborer un programme de réentraînement à l'effort