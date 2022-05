Tekeuzonmo ABEL JEANJACQUES

Manager administratif diplômé de l'enseignement supérieur, polyvalent et pluridisciplinaire confirmé aux compétences multiples (Administrative, commerciale,communication/marketing, Juridiques, Ressources humaines). Je suis depuis dejà sept mois à la tête de la Direction Administrative et Financière d’une importante entreprise d’importation et de distribution des produits alimentaires, cumulé avec la supervision commerciale et la communication/marketing( fonction occupée depuis 2010).Très proche collaborateur du Directeur General, mon expérience professionnelle dans un environnement d’entreprises de services, multi sites et multi culturelles, me permet d'avoir une vision opérationnelle et globale des indicateurs clés et systèmes de pilotage d'une entreprise. Mon expertise et mes capacités managériales se sont enrichies avec le temps, pour en devenir de véritables outils de développement.

Homme de terrain autonome et de valeurs, force de proposition permanente, synthétique et rigoureuse, ma polyvalence et mon esprit d'équipe complètent ma facilité à m'intégrer au sein d’une entreprise. Mon expérience professionnelle et mon adaptabilité me permettent d'être rapidement opérationnel et d'apporter une réelle valeur ajoutée à ma fonction au service de mon entreprise.

Passionné de Basket Ball et amoureux de la communication évènementielle, je suis aussi un assidu et curieux lecteur d'ouvrages quels qu’ils soient.







