Teknibois ABRIGERS

Nous sommes à la fois fabricant et concepteur pour vos aménagements extérieurs en bois : carport, garage bois, abri spa, terrasse, pool house, abris chevaux, etc….

Notre expérience, notre technique et nos conseils, nous permettent de répondre à vos besoins et de nous adapter à votre problématique. Nous faisons du « sur mesure » et vous offrons la meilleure solution technique qui soit, grâce à une étude personnalisée réalisée en amont pour vous.



Nous mettons à votre service notre savoir-faire et notre appui technique pour un résultat de qualité.



Nous sommes les spécialistes de la petite surface habitable. Que vous ayez un besoin en tant qu’investisseur, ou pour du locatif (logements « Air bnb » par exemple), nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire pour embellir vos extérieurs, tout en respectant votre budget.



Nous sommes l’inventeur du concept FUSTA MODUL : Il s’agit de modules habitables en ossature bois répondant aux normes thermiques en vigueur.