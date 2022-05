Têko Seyram AMENYINU

Major de Promotion du D.E.A. en Droit Privé Fondamental (2008-2009) ainsi que du Certificat d'Aptitude à l'exercice de la profession d'avocat (2009-2010), j'entre au Barreau du Togo en qualité d'avocat stagiaire en 2012. Inscrit au Grand Tableau en 2014, mes principaux domaines d'intervention portent sur le droit des affaires en général et le droit OHADA en particulier ainsi que sur le Droit du travail. Mon activité professionnelle dans ces domaines couvrent tant le conseil que le contentieux.



Je suis par ailleurs secrétaire général de l'Union des Jeunes Avocats du Togo. Je suis également chargé de cours à l'Ecole Superieure d'Audit et de Management de Lomé depuis 2014.



Mes compétences :

Conseil en droit des affaires et en droit social

Negociation et redaction de contrats

Contentieux