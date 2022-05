Tekouk SAMIR

Riche d'une expérience de prés de 3 ans dans le secteur bancaire, je cherche aujourd'hui à donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.

occupant actuellement le poste d'analyste révision KYC (structure dédiée à la connaissance client) au sein de la banque NATIXIS ALGERIE SPA , j'ai acquis une expérience très appréciable dans la révision , la connaissance client ainsi que la gestion d'équipe

Ayant assuré ma fonction avec engagement et responsabilité , j'ai pu affiner le sens de l'organisation , la polyvalence et les facultés d'adaptation.

doté d'un bon esprit de rigueur , d'un sens prononcé de leadership et ayant le gout du travail en équipe et du relationnel , mon souhait est de m'investir dans de nouveaux défis.