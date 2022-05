Tele SURVEILLANCE

La télésurveillance à domicile



La télésurveillance équipe les maisons de caméras, d'alarmes et de capteurs de présence. En cas d'intrusion, le système se met en marche et permet de surveiller ce qui se passe chez soi à distance via une application smartphone ou un PC.



Une caméra de surveillance est un dispositif privé et ne déclenche pas automatiquement l'envoi des forces de l'ordre au domicile cambriolé. Il faut toujours apporter une preuve pour faire intervenir la police.



Les images d'une caméra, une photo suffisamment nette sont des éléments suffisants pour faire intervenir sur place des agents de police. Grâce au système de télésurveillance par caméra, la levée de doute peut être réalisée à distance en cas de sauvegarde de vidéos ou de photos de votre dispositif.



Centre de télésurveillance pour les particuliers



Le centre de télésurveillance pour les particuliers est un service très efficace pour se prémunir d'un cambriolage. Vous souscrivez à un abonnement et une société se charge de visionner les images de votre dispositif vidéo en cas d'intrusion. L'enregistrement des images permet à la société d'appeler immédiatement la police.



Envoyer sur place un agent n'est pas ce qui est le plus efficace car ce dernier n' a pas l'autorisation de pénétrer dans votre logement. Une constatation de vol et de cambriolage avec des images vidéo suffisent pour établir une levée des doutes et appeler les forces de l'ordre. Les images servent aussi de preuve vis-à-vis des assurances. Elles permettent de monter un dossier de remboursement rapidement.



