Tele World Linguistic Services est une entreprise dédiée à la traduction et à l'interprétation dans presque toutes les langues du monde. Nous sommes spécialisés dans tous les types de traduction et fournissons les services suivants:



• Services de traduction commerciale

• Services de traduction médicales

• Services de traductions de livres, revues, catalogues, guides et brochures

• Services de traduction de publicités, de films, de documentaires et de sous-titres

• Services de traduction de pages web

• Services de traduction académiques

• Services de traduction littéraire

• Services de traductions de logiciels

• Services de traductions techniques

• Services de traductions personnelles



Dans le domaine de l'interprétation, nous fournissons toutes les spécialités liées à cette branche de la linguistique. Nos interprètes sont experts en:



• Interprétation simultanée

• Interprétation consécutive

• Interprétation de conférences

• Interprétation de vidéoconférences

• Interprétation d'accompagnement



Nous fournissons ces services dans plus de 140 langues du monde, aussi bien dans les langues courantes comme dans les langues rares.





