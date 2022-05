Télécentre LAPALISSE

Doté du très haut débit internet, de bureaux, et d'une salle de réunion, le concept "Economie-Télécentre" (E.T) du Pays de Lapalisse est un nouveau concept qui conjugue l’accueil de projets, l’hébergement d'activités nouvelles, et l'exercice du télétravail dans un site adapté.

La spécifité d'"E.T"., c'est de réunir dans un même lieu les activités suivantes:

• Le démarrage d'activités nouvelles, par l'hébergement en résidence locative (bureau, mutualisation de moyens...),

• L’accueil de télétravailleurs, aussi bien indépendants (travaillant pour leur propre compte) que salariés d’une entreprise,

• Un lieu de rendez-vous professionnels,

• La diffusion d’informations, et d’assistance aux porteurs de projets.

• La location d’une salle de réunions équipée et dédiée aux formations et séminaires