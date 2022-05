Nous venons de dresser un procès-verbal de constat (PV) en date du 16 octobre 2015, car une personne se fait passée par nous sur un site marque protéger auprès et suite à venir Qu'une société tierce détourne de la clientèle en créant une adresse de site internet similaire :

Que la requérante subit un préjudice en terme financier et en terme d'image..

Tout est déposée auprès de se cabinet.

Société Civile Professionnelle Sophie MONTAYE et Fabien DE MATTEIS

Huissiers de Justice Associés

11 Avenue ROBERT SOLEAU

6600 ANTIBES

Tél. : 04 92 90 66 00 - Fax : 04 92 90 66 01

L'an deux mille quinze,

Et le Seize Octobre

http://www.telephone-bleu-hot.com/ le bon site déposée depuis 2012 inventer à la tv NRJ 12 bande vidéo à l'appui tellement vrai, Maitresse Corinne fondatrice de telephone bleu hot