Bonjour,

Je m'appelle Telesphore Kapenda et partage depuis 5 ans mon expérience d'éducateur fédéral avec de nombreux sportifs, en France.J'ai eu le privilège d'oeuvrer sur différents continents et dans plusieurs pays,d'ou je retiens une importante capacité d'adaptation et une aisance linguistique en allemand, anglais et français.Encouragé par des résultats positifs , je me propose aujourd'hui, de vous prodiguer des conseils en préparation physique, en cours particulier et en collectif de manière individualisée, pour vous aider à atteindre vos objectifs préétablis. Nous développerons ensemble un programme qui, selon vos désirs, vous aidera à accroître vôtre tonicité,à vous remettre en forme ou vous préparer pour un marathon.

N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Coach

Coaching

Diététique

Sport