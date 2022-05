Télésphore MANIRAMBONA

Nom et Prénom : MANIRAMBONA Télésphore

Père : BACAKUYABO Athanase

Mère : MBAYAHAGA Berthe

Lieu et date de naissance : MUBIRA le 28/12/1978

Commune : MURAMVYA

Province : MURAMVYA

Profession : Policier

Etat Civil : Marié

Nationalité : Burundaise

Résidence actuelle : BUJUMBURA-MAIRI

N° C NI : 0201/2019.163 délivré à Bujumbura le 27/09/2005

Téléphone : +257 75/79 942856

Adresse électronique : tmanirambona@yahoo.fr





Mes compétences :

Excel

PowerPoint

et Planification Stratégique à l’ULBU (Université

office Publisher FORMATION 1985-1993 : Ecole Prima

le 28/10/2014

CURRICULUM VITAE ADRESSE COMPLETE Nom et Prénom

Management des ressources Humaines

Formulation et Gestion et Suivi-Evaluation des pro

internet