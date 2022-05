Salut, je me nomme Telesphore NGUENBU jeune diplôme camerounais à la recherche d'un emploi. je suis titulaire d'un Master of Science ( Master II) en Analyse économique option Monnaie Banque Finance obtenu à l’Université de Dschang avec mention Bien. j'ai 29 ans, je suis célibataire et sans enfant. Je reside actuellement à Douala



Mes compétences :

AMBITIEUX

Dynamique