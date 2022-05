Tellier ERIC

Fondateur de l'Agence Française d'Enquêtes et de Recherches, qui par la suite et devenu l'Agence Française d'Enquêtes de Recherches et d'Investigations, expert en investigation, nous sommes opérant dans les domaines, d'ordres Privé-Commercial-Industriel, nous sommes agrées par le CNAPS, nous opérons en France & à l'Etranger et ce 7jours/7 et 24h/24. Vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre directeur M. Eric TELLIER, qui sera répondre à vos attentes en mettant ses nombreuses années d'expériences.

Correspondant de nombreux avocats, d'huissiers, notaires, experts.

Contactez nous par courriel: afeirinvestigations@gmail.com

Tél:06.28.78.06.99

Prochainement ouverture de deux Agences



Cordialement

M. Eric TELLIER



Votre serviteur



Mes compétences :

DROIT CIVIL

Droit social

DROIT PENAL

Droit des sociétés

DROIT DU TRAVAIL

DROIT COMMERCIAL