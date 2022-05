Tellier-G MENUISERIES

Formés, spécialisés, dédiés à la fabrication de menuiseries cintrées et spécifiques (formes particulières, grandes dimensions, ensembles techniques...), les femmes et les hommes TELLIER font preuve chaque jour de leur savoir-faire unique et reconnu depuis 25 ans au service de nos clients.



Définir des solutions techniques pour réalisations résidentielles ou tertiaires, adapter chaque menuiserie au besoin du client final, mesurer, ajuster, cintrer, assembler, contrôler, et garantir, sont les compétences de nos collaborateurs impliqués chaque jour dans la commercialisation et la production des menuiseries aluminium TELLIER.



La combinaison d’une assistance technique et commerciale compétente, d’un outil de production étudié pour une qualité optimale des produits finis, et d’un bureau d’études précis et réactif, permet à nos partenaires de réaliser tout projet avec sérieux et sérénité.



Châssis circulaires, ensembles techniques grandes dimensions, cintrages, châssis bombés, portes accordéon, portes d’entrées cintrées, châssis à l’italienne, trapèzes, houteaux…notre savoir-faire et notre expérience vous apportent toutes les solutions techniques en neuf comme en rénovation.



Mes compétences :

Menuiseries aluminium

portes d'entrées aluminium cintrées

menuiseries cintrées