Telma GIRO LE MOAL

Après 5 ans d’études dans le domaine du tourisme, j'ai souhaitée donner une nouvelle direction à mes études. J’ai donc choisi de poursuivre ma formation dans le milieu de la géomatique et de la cartographie après avoir découvert les SIG en Master 1.

J'ai alors intégrée le Master 2 « Systèmes d’Information et Informations Géographiques pour la Gestion et la Gouvernance des Territoires » à l’université Paul Valéry de Montpellier et je me suis spécialisé dans les « SIG en Collectivités Territoriales ». J’ai pu ainsi développer mes connaissances dans les technologies liées à l'acquisition et la restitution de l’information géographique et me préparer plus particulièrement aux métiers techniques en collectivités.



Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillée au sein de la Communauté d'Agglomération de Montpellier en tant que TECHNICIENNE SIG. Ma mission consistait à gérer le SIG de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement. Je réalisais principalement la mise à jour et l'enrichissement des bases de données métier (contrôle, intégration, traitement et restitutions) et l’édition de cartes thématiques.



Ma deuxième expérience était une mission en intérim en tant que CARTOGRAPHE au sein d’ERDF. J’effectuais la vérification de la cohérence inter-échelle du réseau électrique entre la grande (200ème) et la moyenne échelle (2000ème). A titre indicatif, je traitais entre 500 et 600 affaires par mois. Dans un deuxième temps je réalisais la détection des anomalies et le rattachement des fiches clients.



Ensuite, j'ai travaillée en tant que DESSINATRICE CARTOGRAPHE chez AVINEON, une société de services internationale spécialisée dans le domaine des Systèmes d’Information Géographique et de l'acquisition de données cartographiques.

J'ai travaillée sur trois types de marchés :

- le « GESIG » pour GRDF Méditerrané et GRDF Ile de France ;

- le "Levés Massifs IDF Ouest" pour ERDF ;

- et les « flux » pour ERDF et GRDF Ile de France et Méditerranée.



Actuellement je travaille en tant que DESSINATRICE CARTOGRAPHE chez RCV-INFRA, un cabinet de géomètres prestataire certifié ErDF et GrDF qui fait non seulement des relevés topographiques, mais aussi de la détection de réseaux.

Je travail principalement sur :

- le « flux » pour ERDF Méditerranée : création/mise à jour des fonds de plans suite aux levés terrain et report des réseaux électriques et gaz selon les normes.

- les « DICT » pour ERDF Méditerranée : cartographie des réseaux électriques sur les plans suite à leur détection et localisation par les équipes terrain.

- un partenariat avec EIFFAGE ENERGIE : report des réseaux électriques après travaux à partir de relevé en tranchées ouvertes.

- le Projet L2 à Marseille : report des réseaux secs et humide suite à leur détection par nos équipes terrain.

- les ZNC : report des reseaux électrique après leur détection.



J’ai donc acquis une très bonne maitrise d’ATLAS (Microstation) comme outils de travail.



Mes compétences :

ATLAS

ESRI / ArcGIS

IMAVUE / IMARES

Autocad

Adobe illustrator

Adobe photoshop

OASIS

ORACLE / PACIFIC

CARAIBES

SMALLWORLD / MERCATOR

Microsoft office

Microsoft project

Microstation