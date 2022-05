Telmoudi NABIL

A la fois qualiticien et ingénieur matériaux (tout matériaux)

Mon expérience actuelle est en usinage de précision de très grande série destiné pour l'automobile.

j'aime m'auto former dans tout les domaines et j'attend pas les informations des autres, en d'autre terme je pioche et je trouve puisque la base est là.

la jeunesse pour moi est un avantage et c'est le critère n°1 que je demande dans l'équipe avec laquelle je travaille.

l’expérience pour moi ne se compte pas en nombre d'années de travaille.



Mes compétences :

Qualité

Métrologie

Iso 9001

Iso ts 16949