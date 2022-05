Telquel MAGAZINE

Dirigé par le journaliste et éditorialiste Fahd Iraqi, TelQuel raconte, décrit, explore "Le Maroc tel qu'il est". Aujourd’hui et depuis quelques années, TelQuel est le magazine francophone marocain le plus lu du royaume.



Fondé en 2001 par Ahmed Réda Benchemsi, TelQuel s’est démarqué depuis sa création par sa liberté de ton, défendant les valeurs qui font sa ligne éditoriale. : un Maroc pluriel, démocratique, laïque, où les libertés individuelles peuvent s’exprimer.



TelQuel aborde chaque semaine les sujets politiques, économiques et culturels qui font l'actualité marocaine, décrypte les tendances dans des enquêtes et des reportages rigoureux.



La totalité des articles sont mis en ligne sur son siteArray, une semaine après leur parution en kiosques.



