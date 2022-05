Tema "ludovic" FONDJO

Je suis Ludovic FT.

Je dispose des compétences pour travailler dans les domaines ci dessous:

- Nutrition (Évaluation du statut nutritionnel, Mise en œuvre et évaluation des actions de promotion de la bonne nutrition, Visite médicale du domaine de la nutrition)

- Mise en place en évaluation des Systèmes de Management de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ISO 22000, BRC-GSFS, HACCP)

- Mise en place et évaluation des Systèmes de Management Qualité & Environnement (ISO 9001, 14001)

- Technico-commercial des produits alimentaires spécifiques



* Doté d'une certaine curiosité et humilité scientifique, je sais apprendre des autres

* Forte capacité d'écoute

* Capable de travailler sous pression et de manière indépendante



Mes compétences :

Curiosité

Détermination

Objective focus

Ecoute

Humilité