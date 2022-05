Temani ZIED

J'ai étdudier après les 'éludes préparatoires aux écoles d'ingénieurs de bizerte par malchance j'ai pas eu le concours qui me permet d'étudier aux écoles d'ingénieurs alors je me suis orienté vers la faculté des sciences de tunis oÚ la bas j'ai entamé mes études en portant le titre de maitrise en informatique et avec la motivation que j'ai pour le monde du libre ,j'ai décidé d'approfondir mes études et d'enrichir mes connaissances en intégrant dans la première promotion du mastère professionnelle en logiciels libres à l'institut supérieure en informatique de Tunis



Mes compétences :

GNU/linux

C

Php

Open source

Mysql